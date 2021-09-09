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В Восточном военном округе завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021»

В Восточном военном округе завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021»

Также в рамках празднования 100-летия образования Вооруженных Сил Монголии спланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях.

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