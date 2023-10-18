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Комитет рекомендовал Думе Владивостока принять проект «О муниципальном дорожном фонде» с изменениями

Комитет рекомендовал Думе Владивостока принять проект «О муниципальном дорожном фонде» с изменениями

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект МПА, которым предлагается внести изменения в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

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