Комитет рекомендовал Думе Владивостока принять проект «О муниципальном дорожном фонде» с изменениями

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект МПА, которым предлагается внести изменения в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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