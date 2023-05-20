smi.today

4 340 подписчиков

Глава Госсовета Крыма поздравил российских военных со взятием Артёмовска

Глава Госсовета Крыма поздравил российских военных со взятием Артёмовска

Со взятием Артёмовска российских военнослужащих поздравил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 20 мая, передаёт телеканал «Крым 24».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх