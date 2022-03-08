«Зенит» оторвался на 5 очков, Федоров разгромил Никитина, Дюплантис обновил мировой рекорд

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. «Зенит» одолел «Уфу», «быки» победили «Урал» россиянами, Лисакович помог «Рубину» выиграть в Грозном 20-й тур Российской Премьер-Лиги завершился в понедельник четырьмя матчами.