ПЛЕЙМЕЙКЕР

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«Зенит» оторвался на 5 очков, Федоров разгромил Никитина, Дюплантис обновил мировой рекорд

«Зенит» оторвался на 5 очков, Федоров разгромил Никитина, Дюплантис обновил мировой рекорд

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. «Зенит» одолел «Уфу», «быки» победили «Урал» россиянами, Лисакович помог «Рубину» выиграть в Грозном 20-й тур Российской Премьер-Лиги завершился в понедельник четырьмя матчами.

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