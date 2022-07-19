Из-за жары Европа может не восстановить запасы газа перед зимой

Жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой. Как сообщает Bloomberg, Европе грозит аномальная жара, которая не позволит восстановить запасы газа в преддверии зимы, уровень в хранилищах на континенте — ниже нормы для этого времени года.
Жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой. Как сообщает Bloomberg, Европе грозит аномальная жара, которая не позволит восстановить запасы газа в преддверии зимы, уровень в хранилищах на континенте — ниже нормы для этого времени года.
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