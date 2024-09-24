За семь месяцев 2024 года в суды направлено 300 материалов с признаками фиктивных браков.В России мигранты активно используют для своей легализации механизм вступления в браки с местными жительницами.
В МВД России рассказали о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Комментарии
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Grandad
Приятель выехал к жене с детьми в США, чтобы помочь им получить образование. Зарегистрировался у дяди в том же Нью-Йорке. На следующий день (!) пришли из миграционной службы с подозрением на фиктивный брак из-за регистрации в разных местах с женой и детьми. Вот как надо работать! А мы всё совещания проводим.
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