В МВД России рассказали о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Grandad

Приятель выехал к жене с детьми в США, чтобы помочь им получить образование. Зарегистрировался у дяди в том же Нью-Йорке. На следующий день (!) пришли из миграционной службы с подозрением на фиктивный брак из-за регистрации в разных местах с женой и детьми. Вот как надо работать! А мы всё совещания проводим.