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ВК Пресс

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А что на севере? Результаты бешеных контратак на юге Авдеевки и потери в северной части города

А что на севере? Результаты бешеных контратак на юге Авдеевки и потери в северной части города

Основное внимание сейчас приковано к южной части города. Украинская армия стягивает сюда все подразделения, которые только может стянуть.

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