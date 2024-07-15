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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад по делу о жарке сосисок на Вечном огне

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жарке сосисок на Вечном огне

14-летняя девочка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье и стала фигуранткой уголовного дела.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о жарке сосисок на Вечном огне в подмосковном городе Руза.

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