Бастрыкин потребовал доклад по делу о жарке сосисок на Вечном огне

14-летняя девочка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье и стала фигуранткой уголовного дела.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о жарке сосисок на Вечном огне в подмосковном городе Руза.