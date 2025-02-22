«Запрещают передачки»: в канале Собчак появилось видео с жалобами свердловских контрактников. Видео

Принадлежащий блогерше Ксении Собчак telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеообращение мужчин, представленных контрактниками из верхнепышминской части, с жалобами на антисанитарию, запреты на встречи с родными и отказ в медпомощи.
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