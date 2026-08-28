В Курской области после атаки ВСУ три села остались без света

Украинские войска ударили по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе Курской области. Без электричества остались три села — Любостань, Кукуй и Большое Солдатское, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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