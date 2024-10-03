Сам себе омбудсмен

Татьяна Онасенко

"Но вот с омбудсменом по правам предпринимателей – другое дело. Он есть во многих буржуазных государствах. В Казахстане, России... Евросоюзе, США, Грузии, Великобритании, Франции. Последние две входят в Евросоюз..." Забыли про Брекзит. Великобритания в ЕС не состоит.