Есть в современных буржуазных государствах такая должность, как омбудсмен. Так называют уполномоченного по правам человека, государственного правозащитника.
Сам себе омбудсмен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Онасенко
"Но вот с омбудсменом по правам предпринимателей – другое дело. Он есть во многих буржуазных государствах. В Казахстане, России... Евросоюзе, США, Грузии, Великобритании, Франции. Последние две входят в Евросоюз..." Забыли про Брекзит. Великобритания в ЕС не состоит.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии