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Сам себе омбудсмен

Сам себе омбудсмен

Есть в современных буржуазных государствах такая должность, как омбудсмен. Так называют уполномоченного по правам человека, государственного правозащитника.

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Комментарии
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Татьяна Онасенко
&quot;Но вот с омбудсменом по правам предпринимателей – другое дело. Он есть во многих буржуазных государствах. В Казахстане, России... Евросоюзе, США, Грузии, Великобритании, Франции. Последние две входят в Евросоюз...&quot; Забыли про Брекзит. Великобритания в ЕС не состоит.
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