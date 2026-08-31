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Daily Moscow

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Эксперт Надежда Гайдукевич рассказала, зачем люди уезжают на ретриты

Эксперт Надежда Гайдукевич рассказала, зачем люди уезжают на ретриты

Ретриты сегодня стали собирательным понятием для самых разных форматов — от практик тишины и медитации до йога-программ, психологических курсов и путешествий.

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