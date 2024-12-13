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Новосибирские мигранты просят защиты у омбудсмена из-за рейдов полиции

Новосибирские мигранты просят защиты у омбудсмена из-за рейдов полиции

Иностранцы недовольны тем, что их выдворяют за нарушения законов и запрещают въезд обратно.Проживающие в Новосибирской области мигранты за 2024 год 18 раз обращались к Уполномоченному по правам человека в регионе Елене Зерняевой с различными жалобами на действия правоохранительных органов.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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17 час.

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