Новосибирские мигранты просят защиты у омбудсмена из-за рейдов полиции

Иностранцы недовольны тем, что их выдворяют за нарушения законов и запрещают въезд обратно.Проживающие в Новосибирской области мигранты за 2024 год 18 раз обращались к Уполномоченному по правам человека в регионе Елене Зерняевой с различными жалобами на действия правоохранительных органов.