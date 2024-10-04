В школьные каникулы дети смогут бесплатно посетить парк ездовых собак «Хаски Лэнд»

С 5 по 13 октября для всех детей в возрасте до 16 лет включительно будет организован бесплатный вход в тематический парк ездовых собак «Хаски Лэнд» на территории парка развлечений «Сказка», где представлены северные собаки редких пород – сибирские хаcки, фино-карельский лайки, самоеды, кеесхонды.