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В школьные каникулы дети смогут бесплатно посетить парк ездовых собак «Хаски Лэнд»

С 5 по 13 октября для всех детей в возрасте до 16 лет включительно будет организован бесплатный вход в тематический парк ездовых собак «Хаски Лэнд» на территории парка развлечений «Сказка», где представлены северные собаки редких пород – сибирские хаcки, фино-карельский лайки, самоеды, кеесхонды.

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