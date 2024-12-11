Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Aston Martin начнет производство гибридного суперкара с опозданием на четыре года

Aston Martin начнет производство гибридного суперкара с опозданием на четыре года

Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc начнет выпускать свой первый гибридный суперкар в 2025 году - на четыре года позже, чем планировалось изначально, так как производитель автомобилей класса люкс пытается восстановить свое положение на рынке, передает Bloomberg.

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