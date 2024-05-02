Пессимизм оправдан: почему власти ждут доллар дороже 100 рублей

К 2026 году курс доллара превысит 100 рублей, прогнозирует Минэкономразвития РФ, и этот прогноз выглядит вполне оправданным, оценил замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью «Прайму».
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