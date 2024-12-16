Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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