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В ВСУ довольны: Мы стали полигоном Запада

В ВСУ довольны: Мы стали полигоном Запада

Украина уже на протяжении многих лет является полигоном для иностранных оружейных корпораций. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил солдат украинской армии Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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