Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» 12 мая забил гол и обошел канадца Марио Лемье в списке лучших снайперов плей-офф Кубка Стэнли.
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