Политолог Перла: конфликт на Ближнем Востоке могут остановить только США

Остановить боевые действия на Ближнем Востоке под силу только США. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя ситуацию в Рафахе - самом южном город сектора Газа.
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