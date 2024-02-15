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Политолог Перла: конфликт на Ближнем Востоке могут остановить только США

Политолог Перла: конфликт на Ближнем Востоке могут остановить только США

Остановить боевые действия на Ближнем Востоке под силу только США. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя ситуацию в Рафахе - самом южном город сектора Газа.

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