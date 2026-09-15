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Царьград

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Зеленский обратился к европейцам, но они пришли в ужас: "Будто бомба разорвалась". Что такого он сказал?

Зеленский обратился к европейцам, но они пришли в ужас: "Будто бомба разорвалась". Что такого он сказал?

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к европейцам с неожиданной просьбой о дополнительных деньгах на оборону Украины, но они пришли в ужас от масштаба запроса: "Будто бомба разорвалась".

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