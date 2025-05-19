Россиян предупредили, каким соком нельзя запивать лекарства

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, что запивать лекарства грейпфрутовым соком крайне не рекомендуется в силу того, что это может усилить побочные эффекты и оказать негативное воздействие на печень.
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