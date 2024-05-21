Майские праздники прошли, проверки силовиков связанные с усиленными мерами безопасности к 9 Мая постепенно сошли на нет и гости из Средней Азии потянулись в Шереметьево, наивно полагая, что теперь путь в Россию открыт.
Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены
Комментарии
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Валентин Щербаков
Прежде всего, надо меньше впускать в страну этих неполноценных пастухов, а из имеющихся на нашей территории, выявлять незаконно находящихся и депортировать...
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18 час.
Sergiy Che
Да было бы кому вместо их работать и проблемы бы не было - рожать то никто больше местных не собирается и трудовых мигрантов з других мест тож как то не ждут...))
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17 час.
Sergiy Che
"...К сожалению незыблемый постулат о том, что строгость российских законов, с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения, давно взят на вооружение приезжими. Поэтому россияне, несмотря на все громкие заявления с высоких трибун, не видят никаких подвижек в плане позитивных перемен в ситуации с мигрантами. Но видимо наши силовики продолжают придерживаться принципа, что борьба на бумаге поможет как-то решить накопившиеся проблемы, и сыпет законодательными инициативами как из рога изобилия...." © - вот это грустная РАЛЬНОСТЬ - но местные диванные "гонители мигрантов" так радостно всегда покупаются на всё новые и новые законы которые шлёпают популисты в Думе.... а в реале они ничё как не меняли, так и не меняют...
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17 час.
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