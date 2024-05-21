Мигранты вернувшиеся в Шереметьево были неприятно удивлены

Да было бы кому вместо их работать и проблемы бы не было - рожать то никто больше местных не собирается и трудовых мигрантов з других мест тож как то не ждут...))

Sergiy Che

"...К сожалению незыблемый постулат о том, что строгость российских законов, с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения, давно взят на вооружение приезжими. Поэтому россияне, несмотря на все громкие заявления с высоких трибун, не видят никаких подвижек в плане позитивных перемен в ситуации с мигрантами. Но видимо наши силовики продолжают придерживаться принципа, что борьба на бумаге поможет как-то решить накопившиеся проблемы, и сыпет законодательными инициативами как из рога изобилия...." © - вот это грустная РАЛЬНОСТЬ - но местные диванные "гонители мигрантов" так радостно всегда покупаются на всё новые и новые законы которые шлёпают популисты в Думе.... а в реале они ничё как не меняли, так и не меняют...