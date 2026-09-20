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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Не согласен, что болиды-2026 подходят одним пилотам больше, чем другим. Работа пилотов – адаптироваться»

Гонщик « Макларена » Ландо Норрис отреагировал на мнение о том, что машины нового поколения не подходят некоторым пилотам.

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