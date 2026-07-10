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Аргументы и Факты

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В Красноярске сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В Красноярске сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В результате аварии на станции Стайный в Красноярске с рельсов сошли 15 вагонов, груженных углем. По информации, предоставленной пресс-службой Красноярской железной дороги, данное происшествие может стать причиной задержек в движении пассажирских составов.

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