В Красноярске сошли с рельсов 15 вагонов с углем

В результате аварии на станции Стайный в Красноярске с рельсов сошли 15 вагонов, груженных углем. По информации, предоставленной пресс-службой Красноярской железной дороги, данное происшествие может стать причиной задержек в движении пассажирских составов.
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