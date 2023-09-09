Военное обозрение

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Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю

Business Insider: Несмотря на масштабные санкции, Россия возвращается в мировую торговлю

Фото https://t.me/vmtp1897 Запад надеялся задушить Россию санкциями и в первые месяцы их введения казалось, что так и будет, однако прошло вот уже более полутора лет с момента введения санкций, а страна продолжает успешно им противодействовать.

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