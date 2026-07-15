Российские туристы выбирают Грузию вместо Сочи: рекордный рост бронирований

Летний сезон 2026 года ознаменовался значительным сдвигом на рынке пляжного отдыха России: популярный курорт Сочи столкнулся с массовым оттоком платежеспособных туристов, которые переключились на кавказское побережье Черного моря в Грузии.
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