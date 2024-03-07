В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода

Законодатели в Государственной Думе работают над законопроектами о введении концепции паллиативного статуса для невылечимо больных детей, которые еще не родились, но для которых возможно облегчить страдания, а также о государственной перинатальной опеке над ними, включающей медицинскую и социальную поддержку .