В Госдуме готовят законопроект о паллиативном статусе плода

Законодатели в Государственной Думе работают над законопроектами о введении концепции паллиативного статуса для невылечимо больных детей, которые еще не родились, но для которых возможно облегчить страдания, а также о государственной перинатальной опеке над ними, включающей медицинскую и социальную поддержку .
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