В Уссурийске ветеран СВО снял видео на парковке, где его оскорбил мужчина, решивший оставить машину на месте для инвалидов.
"ПОНАЕХАЛО С СВО МРАЗИ ВСЯКОЙ!": ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПРОИЗОШЁЛ В УССУРИЙСКЕ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Митрофанова
И судей снимать с насиженного места. Пересмотр дела после СМИ!!!! Это так у нас теперь работает закон?!
Ответить
1 час.
Ольга Лобова
У ребят и так нервы после СВО напределе, а тут ещё какие-то шкурники оскорбляют! Унижают! Где справедливость? Кого ребята своей жизнью прикрывают?
Ответить
1 час.
Василий Целовальников
А тех, кто оскорбляет участников СВО, тех надо отправлять на лесоповал, лет на 15-20!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии