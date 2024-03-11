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"ПОНАЕХАЛО С СВО МРАЗИ ВСЯКОЙ!": ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПРОИЗОШЁЛ В УССУРИЙСКЕ

"ПОНАЕХАЛО С СВО МРАЗИ ВСЯКОЙ!": ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПРОИЗОШЁЛ В УССУРИЙСКЕ

В Уссурийске ветеран СВО снял видео на парковке, где его оскорбил мужчина, решивший оставить машину на месте для инвалидов.

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Комментарии
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Ирина Митрофанова
И судей снимать с насиженного места. Пересмотр дела после СМИ!!!! Это так у нас теперь работает закон?!
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1 час.
Ольга Лобова
У ребят и так нервы после СВО напределе, а тут ещё какие-то шкурники оскорбляют! Унижают! Где справедливость? Кого ребята своей жизнью прикрывают?
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1 час.
Василий Целовальников
А тех, кто оскорбляет участников СВО, тех надо отправлять на лесоповал, лет на 15-20!!!
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1 час.

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