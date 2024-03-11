"ПОНАЕХАЛО С СВО МРАЗИ ВСЯКОЙ!": ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПРОИЗОШЁЛ В УССУРИЙСКЕ

Ирина Митрофанова И судей снимать с насиженного места. Пересмотр дела после СМИ!!!! Это так у нас теперь работает закон?!

Ольга Лобова У ребят и так нервы после СВО напределе, а тут ещё какие-то шкурники оскорбляют! Унижают! Где справедливость? Кого ребята своей жизнью прикрывают?