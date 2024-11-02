Юрист объяснила, зачем владельцам каналов с 10 тысячами подписчиков регистрироваться на «Госуслугах»

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. На портале «Госуслуги» стартовала регистрация владельцев каналов в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков, что позволит им избежать юридических последствий и получить доступ к рекламным возможностям.
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