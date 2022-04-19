В каком формате вы будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Опрос жителей Уссурийска

В каком формате вы будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Опрос жителей Уссурийска

После двухлетнего перерыва "Бессмертный полк" вернется на улицы городов и сел Приморья. В 2020 и 2021 году акция перешла в онлайн-формат из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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