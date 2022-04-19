В каком формате вы будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Опрос жителей Уссурийска

После двухлетнего перерыва "Бессмертный полк" вернется на улицы городов и сел Приморья. В 2020 и 2021 году акция перешла в онлайн-формат из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Популярные статьи
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
- Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
- В Германии почтили память павших советских героев, отдавших свои жизни за освобождение Европы от фашизма
Свежие комментарии