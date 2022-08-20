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Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ оружия Запада оказалось "серьёзной штукой"

Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ оружия Запада оказалось "серьёзной штукой"

Поставляемое западное оружие на Украину проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые виды западного оружия оказываются "ценными и интересными", другие – не такими эффективными, рассказал военный эксперт Евгений Норин, сообщает "Украина.

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