Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ оружия Запада оказалось "серьёзной штукой"

Поставляемое западное оружие на Украину проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые виды западного оружия оказываются "ценными и интересными", другие – не такими эффективными, рассказал военный эксперт Евгений Норин, сообщает "Украина.
Поставляемое западное оружие на Украину проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые виды западного оружия оказываются "ценными и интересными", другие – не такими эффективными, рассказал военный эксперт Евгений Норин, сообщает "Украина.
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