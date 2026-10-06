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Расчёты САУ «Мста-С» поддержали штурмовиков на Добропольском направлении

Расчёты САУ «Мста-С» поддержали штурмовиков на Добропольском направлении

В Минобороны России заявили, что военнослужащие расчётов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» поддерживают штурмовые подразделения на Добропольском направлении.

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