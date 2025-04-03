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Царьград

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Мясников обалдел от назначения беременной в Париже анализа на гормон простаты

Мясников обалдел от назначения беременной в Париже анализа на гормон простаты

Доктор Александр Мясников не понимает, зачем у будущей мамы ищут типично мужские антигены.Врач Александр Мясников, известный в качестве ведущего телевизионных шоу, признался, что просто обалдел, когда увидел назначения парижского гинеколога.

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