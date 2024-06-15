Скончались ещё двое пострадавших в ДТП в Благовещенске

Четверо остаются в больнице в тяжёлом состоянии.Pr Scr t.me/amursledcom--> В больнице скончались 15-летний подросток и 50-летняя женщина, пострадавшие в автокатастрофе в Благовещенске, сообщает 15 июня минздрав Амурской области.