Скончались ещё двое пострадавших в ДТП в Благовещенске

Четверо остаются в больнице в тяжёлом состоянии.Pr Scr t.me/amursledcom--> В больнице скончались 15-летний подросток и 50-летняя женщина, пострадавшие в автокатастрофе в Благовещенске, сообщает 15 июня минздрав Амурской области.
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