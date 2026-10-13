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Газета.ру

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ТАСС: отчисленных могут лишить права поступить в тот же вуз в течение пяти лет

ТАСС: отчисленных могут лишить права поступить в тот же вуз в течение пяти лет

Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки РФ, с которым ознакомился ТАСС.

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