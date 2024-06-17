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Рогов назвал клоунадой призыв участников саммита насчет Азовского моря

Рогов назвал клоунадой призыв участников саммита насчет Азовского моря

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой призыв участников саммита в Швейцарии насчет Азовского моря.

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