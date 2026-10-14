В Карском море корабли Северного флота провели масштабную комплексную тренировку: моряки оказали помощь большому океанскому судну, на борту которого, по легенде, произошёл пожар.
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