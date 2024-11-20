Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина
    Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не..."И не друг, и не ...
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С Овсянниковой все кончено? Киркоров вышел в свет с новой девушкой

С Овсянниковой все кончено? Киркоров вышел в свет с новой девушкой

Премия журнала «ОК!» оказалась богатой на пикантные события. Вот певец Филипп Бедросович, например, поразил публику выходом в свет с новой спутницей, которая, по всей видимости, отняла все его внимание на вечер, ведь он даже не захотел тратить драгоценные минуты на излюбленные беседы со СМИ.

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