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"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Avia.pro - Новости Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Тпе они и дудолили. А пиндосы им эту идею и подарили.
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2 час.
Геннадий Кресов
Россия ни когда ни кому была не должна. А что должна была,то всё вернула. И псам-рыцарям и лягушатникам,и фашистам,и всем остальным вернёт,если доведут.
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2 час.
Марина Петрова
Гуано им на лопате и по мордасам.
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34 сек.

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