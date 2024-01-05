"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Avia.pro - Новости Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.
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