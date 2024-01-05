"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Тпе они и дудолили. А пиндосы им эту идею и подарили.

Геннадий Кресов

Россия ни когда ни кому была не должна. А что должна была,то всё вернула. И псам-рыцарям и лягушатникам,и фашистам,и всем остальным вернёт,если доведут.