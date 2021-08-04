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Неисправность ручного тормоза

Неисправность ручного тормоза

КОГДА ОШИБАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ Статистика дорожно-транспортных происшествий Человек создал «самобеглую коляску», заставил ее быстро передвигаться, но сам еще не научился ею управлять абсолютно правильно и предупреждать дорожно-транспортные происшествия.

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