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«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

На территории Ливана массово сдетонировали пейджеры.Первые взрывы произошли в Бейруте 17 сентября в 15:45 и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице - Бейруте.

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Комментарии
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ДМ
Денис Милюков
Арабам надо объединиться, забыв, хотя бы на время свои внутренние разногласия и стереть к чёрту с лица Земли этот Израиль. Дать на эвакуацию 48 часов, а затем закидать ракетами! То, что сделали жидовствующие фашисты даёт арабам полное моральное право на уничтожение Израиля, как такового.
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12 час.
epobedimski
А арабы- мусульмане потом стирут с лица земли и вас!
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10 час.
Алексей Тан
Да ещё в 22-ом... в России... в СМИ ... усилино &quot;советовалось, особенно пенсионерам, приобретать ... кнопочные телефоны... как якобы, более защищённые от мошенников и других не хороших... А кнопочный телефон, считай ... тот же ПЕЙДЖЕР!!... по объёму и функциям.... А Россия, тем же ИУДЕЕ- нацистам!... ОХ! как мешает для мирового господства... Да и мечтателям мирового ХАЛИФАТА... так же не по нраву!.
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9 час.

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