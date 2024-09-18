«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

Арабам надо объединиться, забыв, хотя бы на время свои внутренние разногласия и стереть к чёрту с лица Земли этот Израиль. Дать на эвакуацию 48 часов, а затем закидать ракетами! То, что сделали жидовствующие фашисты даёт арабам полное моральное право на уничтожение Израиля, как такового.

Алексей Тан

Да ещё в 22-ом... в России... в СМИ ... усилино "советовалось, особенно пенсионерам, приобретать ... кнопочные телефоны... как якобы, более защищённые от мошенников и других не хороших... А кнопочный телефон, считай ... тот же ПЕЙДЖЕР!!... по объёму и функциям.... А Россия, тем же ИУДЕЕ- нацистам!... ОХ! как мешает для мирового господства... Да и мечтателям мирового ХАЛИФАТА... так же не по нраву!.