Владимир Прохватилов. Разрушенный мост в Балтиморе как зеркало деградации инженерных войск США

Государственная инженерная компания демонстрирует прогрессирующую беспомощностьФото: defense.govВ США разгорается скандал вокруг неспособности американских военных инженеров справиться с восстановлением разрушенного врезавшимся в него контейнеровозом моста Френсиса Скотта Кей через реку Патапско во внешней гавани города Балтимора.