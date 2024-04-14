Владимир Прохватилов. Разрушенный мост в Балтиморе как зеркало деградации инженерных войск США

Государственная инженерная компания демонстрирует прогрессирующую беспомощностьФото: defense.govВ США разгорается скандал вокруг неспособности американских военных инженеров справиться с восстановлением разрушенного врезавшимся в него контейнеровозом моста Френсиса Скотта Кей через реку Патапско во внешней гавани города Балтимора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии