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  • Сергей ЕВ
    СогласенТеперь уже Израил...
  • лина любимцева
    Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.Теперь уже Израил...
  • Александр Дубков
    конечно ну не за фашистов же еврейскихИзраиль негодует....

Владимир Прохватилов. Разрушенный мост в Балтиморе как зеркало деградации инженерных войск США

Владимир Прохватилов. Разрушенный мост в Балтиморе как зеркало деградации инженерных войск США

Государственная инженерная компания демонстрирует прогрессирующую беспомощностьФото: defense.govВ США разгорается скандал вокруг неспособности американских военных инженеров справиться с восстановлением разрушенного врезавшимся в него контейнеровозом моста Френсиса Скотта Кей через реку Патапско во внешней гавани города Балтимора.

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