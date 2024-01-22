Протестирована лазерная зарядка для спутников. В рамках проекта WiPTherm

Европейский консорциум испытал инновационную технологию лазерной зарядки для микроспутников на авиабазе Сан-Хасинту в ПортугалииВ консорциум по разработке системы беспроводного питания спутников входят Институт физики перспективных материалов, нанотехнологий и фотоники (IFIMUP), Университет Порту, Центр нанотехнологий и интеллектуальных материалов (CeNTI), Европейский центр исследований и разработок, Институт системной и компьютерной инженерии, технологий и науки (INESC TEC), а также Университет Лиможа и Университет Виго.