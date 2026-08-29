Apple удалила приложения «Лукойла» и Teboil из App Store

Несколько дней назад приложение «Лукойла» получило важное обновление Вечером 29 августа приложения «Лукойла» и сети АЗС Teboil стали недоступны для скачивания в App Store.
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