Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

838 подписчиков

Семерых пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД Уссурийска в последние дни января

Семерых пьяных водителей задержали инспекторы ГИБДД Уссурийска в последние дни января

В Уссурийске с 25 по 31 января зарегистрировано 25 ДТП, в которых пострадали семь человек. Сотрудники ГИБДД остановили на дороге семерых пьяных водителей, еще у одного гражданина отсутствовало водительское удостоверение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх