Число российских туристов в Турции к 2025 году превысит семь миллионов

Встреча состоялась в Бишкеке, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Путина и Эрдогана, в мероприятии участвовали руководители ряда государств, включая премьера Армении Никола Пашиняна, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также президентов Казахстана и Узбекистана.