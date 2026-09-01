Число российских туристов в Турции к 2025 году превысит семь миллионов

Встреча состоялась в Бишкеке, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Путина и Эрдогана, в мероприятии участвовали руководители ряда государств, включая премьера Армении Никола Пашиняна, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также президентов Казахстана и Узбекистана.
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