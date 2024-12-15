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Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Русские же считают, что торг вокруг наших земель неуместен Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, отвечая на вопрос представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии и бывшего министра иностранных дел Кацуя Окады, заявил, что японское правительство никогда не «утверждало позицию о готовности вести переговоры с Россией о мирном договоре на условиях передачи (Японии) двух островов южной части Курил вместо четырёх».

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Комментарии
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k
kraft54
а как насчёт от мёртвого осла уши?
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15 час.
ХА
Харченко Александр
Ну так требовать она может, так кто же ей даст их
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13 час.
Валентин Щербаков
Эти пучеглазые русофобы япошки дозвиздятся, что их насыпные острова, вместе с пиндосовскими базами, вдруг исчезнут навсегда в морской пучине...
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13 час.

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