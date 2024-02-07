«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции

Как сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами, «Мадрид» пригласил саудовский клуб, за который выступает Роналду, сыграть в матче в честь завершения реконструкции «Сантьяго Бернабеу», которая идет уже несколько лет.
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