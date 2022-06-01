Куда пожаловаться, если нашел в сети Интернет запрещенную информацию?

В российском информационном пространстве запрещается распространение противоправной информации, такой как: детская порнография; информация о способах изготовления и употребления наркотиков; информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий; способы совершения самоубийства и призывы к нему; реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности; информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях; информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям; информация, содержащая призывы к экстремизму, терроризму, пропагандирующая культ насилия; информация, распространяемая под видом достоверных сообщений (фейки); предложение о приобретении поддельного документа.